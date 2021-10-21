В финал всероссийского конкурса «Большая перемена» вышли 22 оренбуржца

В финал всероссийского конкурса «Большая перемена» вышли 22 студента и школьника из Оренбургской области.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное правительство.

«Уже в ноябре школьники отправятся в международный детский центр «Артек», а студенты — в Нижний Новгород. В финале ребята смогут побороться за главные призы «Большой перемены» — денежные премии, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы», — заявили в кабмине.

Педагоги — наставники победителей получат награду в размере 150 тыс. рублей, а 30 лучших школ — по 2 млн рублей на развитие образовательной среды.

Ранее «Взгляд» сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с победителем конкурса «Большая перемена» — жителем Армавира Александром Луниным.