Открыт приём заявок на участие в конкурсе Russian Creative Awards

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Начался приём заявок на первую кросс-индустриальную премию в сфере креативной экономики Russian Creative Awards. В ходе конкурса планируется поддержать проекты с инновационным подходом.
Открыт приём заявок на участие в конкурсе Russian Creative Awards
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Об этом сообщает интернет-газета «Взгляд».

Приём заявок на премию открыт с 30 сентября до 27 октября.

Цель конкурса — выявить проекты, оказавшие существенное влияние на развитие креативных отраслей в России и профессионалов, чьи инициативы привлекли внимание сообщества и массовой аудитории.

Организаторами премии выступают дирекция Российской креативной недели, АНО «Креативная экономика» и ФГБУ «Роскультцентр». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Как ранее сообщала НСН, в Москве в октябре стартовал приём заявок на конкурс для туротрасли «Путеводная звезда».

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