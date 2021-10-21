Открыт приём заявок на участие в конкурсе Russian Creative Awards
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Об этом сообщает интернет-газета «Взгляд».
Приём заявок на премию открыт с 30 сентября до 27 октября.
Цель конкурса — выявить проекты, оказавшие существенное влияние на развитие креативных отраслей в России и профессионалов, чьи инициативы привлекли внимание сообщества и массовой аудитории.
Организаторами премии выступают дирекция Российской креативной недели, АНО «Креативная экономика» и ФГБУ «Роскультцентр». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Как ранее сообщала НСН, в Москве в октябре стартовал приём заявок на конкурс для туротрасли «Путеводная звезда».