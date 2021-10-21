Ударивший ребёнка охранник в Новосибирске отстранён от работы

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Компания X5 Group проверяет информацию о произошедшем в новосибирском магазине «Пятёрочка» конфликте между охранником и ребёнком. Сотрудник частного охранного предприятия отстранён от работы.
Ударивший ребёнка охранник в Новосибирске отстранён от работы
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Мы тщательно проверяем информацию из Новосибирска. В ходе просмотра камер видеонаблюдения установлено, что сотрудник частного охранного предприятия, оказывающего услуги охраны магазина, превысил свои полномочия и совершил недопустимые действия в отношении несовершеннолетнего посетителя», — цитирует РИА Новости пресс-службу X5.

Отмечается, что в адрес ЧОП направлено требование соблюдения стандартов обслуживания и правил поведения с посетителями.

Информация о том, получил ли ребёнок травму, проверяется.

СУ СК по региону 20 октября сообщило, что проверяет конфликт охранника магазина с 13-летним мальчиком, которого сотрудник ЧОП ударил в спину.

26 августа председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о драке двух девочек-подростков в Перми.

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