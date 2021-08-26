Бастрыкин взял на контроль дело о драке двух девочек-подростков в Перми

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о драке двух девочек-подростков в Перми.
Бастрыкин взял на контроль дело о драке двух девочек-подростков в Перми
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Об этом пишет properm.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как следует из сообщения, 16 августа в Индустриальном районе Перми в ходе конфликта 15-летняя девушка несколько раз ударила свою 13-летнюю знакомую.

Впоследствии в социальных сетях появилось видео с кадрами драки. Автором ролика стала ещё одна девочка. 

В настоящее время сотрудники следственного управления СК России по Пермскому краю проводят доследственную проверку.

В марте телеканал «360» передавал, что прокуратура Красноярского края провела проверку после появления в интернете видео массовой драки между школьниками.

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