Росстат рассматривает возможность продления Всероссийской переписи населения на Госуслугах

Заместитель руководителя Росстата Павел Смелов заявил, что в ведомстве рассматривают возможность продления Всероссийской переписи населения на портале Госуслуг до 14 ноября включительно.

«Сейчас мы рассматриваем возможность продлить перепись электронную до 14 ноября включительно, чтобы это было более удобно для населения. Этот вопрос будет обсуждаться сегодня, далее мы доведём информацию до всех», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал на брифинге по итогам первой недели переписи, который прошёл в Мурманске.

Вместе с этим он добавил, что ведомство не планирует продлевать время сбора данных в связи с объявленными нерабочими днями.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что к проведению Всероссийской переписи населения в Калининградской области привлекут волонтёров.