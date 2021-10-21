В Кремле заявили, что Путин продолжит работу по видеосвязи во время нерабочих дней

Российский президент Владимир Путинм после объявления о нерабочих днях в стране продолжит работать по видеосвязи, но очных мероприятий пока не планировал. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

«Президент будет продолжать рабочие мероприятия ... посредством видеоконференций», — передаёт РИА Новости заявление Пескова.

Он отметил, что на День народного единства приёма и вручения наград не запланировано.

«Очных мероприятий с учётом сложной эпидемиологической обстановки проводиться не будет», — подытожил Песков.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Путин объявил нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября.