В Московской области 1,5 млн человек прошли вакцинацию от гриппа
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«Вакцинацию от гриппа прошли уже 1,5 млн человек», — заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
Отмечается, что среди них более 370 тыс. детей.
Стригункова напомнила, что вакцинация остаётся наиболее надёжным способом защитить от заболевания себя и близких.
Ранее Николай Крючков, иммунолог, доктор медицинских наук, в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.