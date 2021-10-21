В Московской области 1,5 млн человек прошли вакцинацию от гриппа

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В Подмосковье вакцинацию от гриппа сделали 1,5 млн человек, в том числе 370 тыс. детей.
В Московской области 1,5 млн человек прошли вакцинацию от гриппа
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«Вакцинацию от гриппа прошли уже 1,5 млн человек», — заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. 

Отмечается, что среди них более 370 тыс. детей.

Стригункова напомнила, что вакцинация остаётся наиболее надёжным способом защитить от заболевания себя и близких.

Ранее Николай Крючков, иммунолог, доктор медицинских наук, в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

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