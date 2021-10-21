У берлоги напавшего на людей в Тюменской области медведя найдены следы крови и гильзы

Охотинспекторы нашли следы крови и гильзы у берлоги медведя, напавшего на людей в заказнике регионального значения «Поваровский» Тюменской области. Об этом сообщили в госохотдепартаменте региона.

«В 30 м западнее места происшествия была найдена берлога медведя, рядом с которой были следы крови и множество гильз», — сообщает пресс-служба ведомства.

Также было обнаружено тело погибшего мужчины и застреленная медведица трёх-четырёх лет.

В госохотдепартаменте добавили, что в моторной лодке, на которой приплыли рыбаки, полицейские обнаружили гладкоствольное незарегистрированное ружьё 20-го калибра и изъяли его.

Проводится доследственная проверка.

Ранее стало известно, что медведь напал на трёх жителей Уватского района в лесу Тюменской области.

Инцидент произошёл 19 октября. Медведь, как сообщалось, внезапно напал на трёх мужчин — 41 года, 48 и 23 лет, которые возвращались с рыбалки через лесной массив.