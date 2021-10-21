У берлоги напавшего на людей в Тюменской области медведя найдены следы крови и гильзы

Короткая ссылка
Охотинспекторы нашли следы крови и гильзы у берлоги медведя, напавшего на людей в заказнике регионального значения «Поваровский» Тюменской области. Об этом сообщили в госохотдепартаменте региона.
У берлоги напавшего на людей в Тюменской области медведя найдены следы крови и гильзы
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«В 30 м западнее места происшествия была найдена берлога медведя, рядом с которой были следы крови и множество гильз», — сообщает пресс-служба ведомства.

Также было обнаружено тело погибшего мужчины и застреленная медведица трёх-четырёх лет.

В госохотдепартаменте добавили, что в моторной лодке, на которой приплыли рыбаки, полицейские обнаружили гладкоствольное незарегистрированное ружьё 20-го калибра и изъяли его.

Проводится доследственная проверка.

Ранее стало известно, что медведь напал на трёх жителей Уватского района в лесу Тюменской области

Инцидент произошёл 19 октября. Медведь, как сообщалось, внезапно напал на трёх мужчин — 41 года, 48 и 23 лет, которые возвращались с рыбалки через лесной массив.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить