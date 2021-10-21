У берлоги напавшего на людей в Тюменской области медведя найдены следы крови и гильзы
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- РИА Новости
«В 30 м западнее места происшествия была найдена берлога медведя, рядом с которой были следы крови и множество гильз», — сообщает пресс-служба ведомства.
Также было обнаружено тело погибшего мужчины и застреленная медведица трёх-четырёх лет.
В госохотдепартаменте добавили, что в моторной лодке, на которой приплыли рыбаки, полицейские обнаружили гладкоствольное незарегистрированное ружьё 20-го калибра и изъяли его.
Проводится доследственная проверка.
Ранее стало известно, что медведь напал на трёх жителей Уватского района в лесу Тюменской области.
Инцидент произошёл 19 октября. Медведь, как сообщалось, внезапно напал на трёх мужчин — 41 года, 48 и 23 лет, которые возвращались с рыбалки через лесной массив.