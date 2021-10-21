Матвиенко высказалась об обязательной вакцинации

Введение обязательной вакцинации не будет эффективным, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Всё-таки более эффективный способ — широко разъяснять. Должны говорить врачи, специалисты, формировать атмосферу доверия», — приводит РИА Новости ответ Матвиенко на вопрос, требует ли нынешняя ситуация с коронавирусом введения обязательной вакцинации.

Ранее президент России Владимир Путин выразил недоумение в связи с тем, что некоторые его друзья и знакомые откладывают вакцинацию от коронавирусной инфекции по причине сомнений и неуверенности в вакцине.