Матвиенко высказалась об обязательной вакцинации

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Введение обязательной вакцинации не будет эффективным, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко высказалась об обязательной вакцинации
  • Reuters

«Всё-таки более эффективный способ — широко разъяснять. Должны говорить врачи, специалисты, формировать атмосферу доверия», — приводит РИА Новости ответ Матвиенко на вопрос, требует ли нынешняя ситуация с коронавирусом введения обязательной вакцинации.

Ранее президент России Владимир Путин выразил недоумение в связи с тем, что некоторые его друзья и знакомые откладывают вакцинацию от коронавирусной инфекции по причине сомнений и неуверенности в вакцине.

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