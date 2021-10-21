Москва продлит ряд коронавирусных ограничений после 8 ноября

Часть санитарных мер для борьбы с коронавирусом продлят в Москве после 8 ноября. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«С 8 ноября 2021 года вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек», — сообщил Сергей Собянин в своём блоге.

По окончании нерабочих дней театры и музеи продолжат работу с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и максимальной заполняемостью помещений в 70%.

Также с 8 ноября для пожилых москвичей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте.

При этом «блокировка социальных карт не коснётся граждан, переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев либо прошедших вакцинацию», пояснил мэр Москвы.

Ранее Собянин заявил о худшем сценарии развития ситуации с коронавирусом в Москве.

По его словам, в ближайшее время будут достигнуты исторические пики заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

В России в течение суток выявили 36 339 случаев заболевания коронавирусом. Накануне сообщалось о 34 073 заболевших.

За сутки в России умерли 1036 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 1028 пациентов. Общее число летальных исходов — 227 389.