Москва продлит ряд коронавирусных ограничений после 8 ноября

Короткая ссылка
Часть санитарных мер для борьбы с коронавирусом продлят в Москве после 8 ноября. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Москва продлит ряд коронавирусных ограничений после 8 ноября
  • Reuters

«С 8 ноября 2021 года вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек», — сообщил Сергей Собянин в своём блоге.

По окончании нерабочих дней театры и музеи продолжат работу с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и максимальной заполняемостью помещений в 70%.

Также с 8 ноября для пожилых москвичей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте.

При этом «блокировка социальных карт не коснётся граждан, переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев либо прошедших вакцинацию», пояснил мэр Москвы.

Ранее Собянин заявил о худшем сценарии развития ситуации с коронавирусом в Москве.

По его словам, в ближайшее время будут достигнуты исторические пики заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

В России в течение суток выявили 36 339 случаев заболевания коронавирусом. Накануне сообщалось о 34 073 заболевших. 

За сутки в России умерли 1036 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 1028 пациентов. Общее число летальных исходов — 227 389.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить