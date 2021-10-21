В Удмуртии выявили 382 случая COVID-19 за сутки

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В Удмуртии зафиксировали 382 новых случая коронавирусной инфекции за сутки.
В Удмуртии выявили 382 случая COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Среди заболевших 46 детей, а также 80 человек старше 65 лет. Больше всего заболевших в Ижевске — 170 жителей.

Выздоровели 392 человека, 11 пациентов скончались.

Наряду с этим в Ставропольском крае продолжается вакцинация граждан против коронавирусной инфекции. 762,4 тыс. местных жителей сделали прививки, сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова. Полностью завершили цикл вакцинации 715,8 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Москве в течение суток выявили 7897 случаев заболевания коронавирусом.

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