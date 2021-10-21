В Подмосковье запустили обучающую IT-платформу для молодёжи с особенностями здоровья
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Это специальный ресурс для обучения основам предпринимательства и проектного управления, передаёт телеканал «360».
Принять участие в проекте «Акселератор проектов молодёжи с ограниченными возможностями здоровья» могут молодые люди с ОВЗ, а также с инвалидностью в возрасте от 14 до 24 лет.
Уточняется, что это принципиально новое направление, которое создаст возможности для людей с ОВЗ обрести профессию и принять активное участие в рынке труда.
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