Томская область не планирует вводить нерабочие дни из-за COVID-19 с 23 октября

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Власти Томской области не планируют вводить дополнительные выходные дни с 23 октября из-за ситуации с коронавирусом, сообщил РИА Новости начальник регионального Департамента информационной политики Алексей Севостьянов.
Томская область не планирует вводить нерабочие дни из-за COVID-19 с 23 октября
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«Томская область не планирует объявлять нерабочие дни с 23 октября», — сказал он.

По данным на 20 октября, в Томской области зафиксировали 152 случая коронавируса за последние сутки.

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