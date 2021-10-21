Томская область не планирует вводить нерабочие дни из-за COVID-19 с 23 октября
Власти Томской области не планируют вводить дополнительные выходные дни с 23 октября из-за ситуации с коронавирусом, сообщил РИА Новости начальник регионального Департамента информационной политики Алексей Севостьянов.
- © Евгений Епанчинцев
- РИА Новости
«Томская область не планирует объявлять нерабочие дни с 23 октября», — сказал он.
По данным на 20 октября, в Томской области зафиксировали 152 случая коронавируса за последние сутки.
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