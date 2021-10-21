Врач Сафонова перечислила первые признаки сахарного диабета
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Есть ряд симптомов, которые должны настораживать, сказала специалист в беседе с газетой «Известия».
Прежде всего — полиурия, а также жажда, повышенная сухость во рту.
Второй ряд признаков — плохая заживляемость мелких порезов, ран, ссадин, постоянная усталость, онемение конечностей.
«Наконец, снижение остроты зрения, нелогичное изменение веса и острые внезапные приступы голода тоже свидетельствуют о диабете второго типа», — добавила Сафонова.
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