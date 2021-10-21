Врач Сафонова перечислила первые признаки сахарного диабета

Врач клинической лабораторной диагностики сети медицинских офисов LabQuest Анна Сафонова рассказала об основных признаках сахарного диабета.

Есть ряд симптомов, которые должны настораживать, сказала специалист в беседе с газетой «Известия».

Прежде всего — полиурия, а также жажда, повышенная сухость во рту.

Второй ряд признаков — плохая заживляемость мелких порезов, ран, ссадин, постоянная усталость, онемение конечностей.

«Наконец, снижение остроты зрения, нелогичное изменение веса и острые внезапные приступы голода тоже свидетельствуют о диабете второго типа», — добавила Сафонова.

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