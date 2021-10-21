Врач Сафонова перечислила первые признаки сахарного диабета

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Врач клинической лабораторной диагностики сети медицинских офисов LabQuest Анна Сафонова рассказала об основных признаках сахарного диабета.
Врач Сафонова перечислила первые признаки сахарного диабета
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Есть ряд симптомов, которые должны настораживать, сказала специалист в беседе с газетой «Известия».

Прежде всего — полиурия, а также жажда, повышенная сухость во рту.

Второй ряд признаков — плохая заживляемость мелких порезов, ран, ссадин, постоянная усталость, онемение конечностей.

«Наконец, снижение остроты зрения, нелогичное изменение веса и острые внезапные приступы голода тоже свидетельствуют о диабете второго типа», — добавила Сафонова.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с Nation News рассказала о причинах развития повышенного холестерина.

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