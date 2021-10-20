Воробьёв заявил, что ограничения в Подмосковье затронут не привитых от COVID-19
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«Традиционно мы будем делать акцент на тех, кто не привился, ограничения коснутся только их», — приводит слова Воробьёва портал «Вести.Ru».
Губернатор добавил, что те, у кого есть QR-код и подтверждающие вакцинацию документы, «не будут чувствовать ограничений».
Также глава региона заявил, что в Подмосковье занято 10 тыс. коек для пациентов с коронавирусом.
Ранее Воробьёв в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул лидерство региона по темпам вакцинации населения от COVID-19.