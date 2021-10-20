Воробьёв заявил, что ограничения в Подмосковье затронут не привитых от COVID-19

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что новые ограничительные меры в связи с коронавирусной инфекцией в регионе затронут только тех, кто не привился от COVID-19.

«Традиционно мы будем делать акцент на тех, кто не привился, ограничения коснутся только их», — приводит слова Воробьёва портал «Вести.Ru».

Губернатор добавил, что те, у кого есть QR-код и подтверждающие вакцинацию документы, «не будут чувствовать ограничений».

Также глава региона заявил, что в Подмосковье занято 10 тыс. коек для пациентов с коронавирусом.

Ранее Воробьёв в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул лидерство региона по темпам вакцинации населения от COVID-19.