Мантуров рассказал, какие предприятия продолжат бесперебойную работу

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что системообразующие предприятия России и продуктовый ретейл должны продолжить бесперебойную работу в нерабочие дни.

Слова Мантурова распространила пресс-служба Минпромторга.

«Безусловно, в объявленный президентом период нерабочих дней должны продолжить бесперебойную работу системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, все предприятия, задействованные в выпуске и цепочках поставок антиковидной номенклатуры, а также продуктовый ретейл», — цитирует Мантурова РИА Новости.

При этом министр заявил, что предприятия промышленности и торговли должны быстрее вакцинировать сотрудников для минимизации негативных последствий от ограничений.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 30 октября по 7 ноября в России объявляются нерабочие дни.