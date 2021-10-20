Пожилым жителям Крыма с 25 октября запретят покидать дома без необходимости

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Жителям Крыма старше 65 лет с 25 октября будет запрещено покидать места проживания, за исключением случаев прямой угрозы жизни или здоровью.
Пожилым жителям Крыма с 25 октября запретят покидать дома без необходимости
  • AP

Об этом говорится в тексте указа, подписанного главой правительства республики.

«С 25 октября и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 65 лет не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью», — цитирует документ РИА Новости.

При этом действие указа не будет распространяться на жителей старше 65 лет, чьё присутствие на рабочем месте необходимо для обеспечения непрерывных технологических и других процессов для работы организаций и учреждений.

Также действие документа не затронет медицинских работников госучреждений республики.

Ранее сообщалось, что в Крыму вводится система QR-кодов для посещения заведений общественного питания, фитнес-клубов, кинотеатров и театров, а также для заселения в отели. 

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