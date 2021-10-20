В Москве назначили руководителя главного следственного управления МВД
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- РИА Новости
Замглавы МВД России, начальник Следственного департамента МВД России, генерал-лейтенант юстиции Сергей Лебедев подвёл итоги деятельности органов предварительного следствия за девять месяцев текущего года и представил нового заместителя начальника Главного управления МВД России по Москве.
«Указ о его назначении на должность был подписан президентом России 18 октября 2021 года», — сказано в сообщении.
Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил нового руководителя ОМВД по федеральной территории «Сириус» Александра Куликова.