В Москве назначили руководителя главного следственного управления МВД

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Заместителем начальника столичного главка МВД — начальником Главного следственного управления стал полковник юстиции Виктор Городков. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».
В Москве назначили руководителя главного следственного управления МВД
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Замглавы МВД России, начальник Следственного департамента МВД России, генерал-лейтенант юстиции Сергей Лебедев подвёл итоги деятельности органов предварительного следствия за девять месяцев текущего года и представил нового заместителя начальника Главного управления МВД России по Москве.

«Указ о его назначении на должность был подписан президентом России 18 октября 2021 года», — сказано в сообщении.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил нового руководителя ОМВД по федеральной территории «Сириус» Александра Куликова.

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