Колокольцев представил нового руководителя ОМВД по федеральной территории «Сириус»

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил нового руководителя ОМВД по федеральной территории «Сириус» Александра Куликова.
Колокольцев представил нового руководителя ОМВД по федеральной территории «Сириус»
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Куликов работает в органах внутренних дел почти 30 лет. Трудовой путь начинал с должности следователя.

Как заявил Колокольцев, отделу МВД по федеральной территории «Сириус» уделяется повышенное внимание со стороны центрального аппарата ведомства.

«Особое внимание должно уделяться организации работы дежурной части, обеспечению своевременного реагирования на поступающие сообщения о преступлениях», — отметил он.

В январе сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил Андрея Столярова на должность временно исполняющего обязанности главы федеральной территории «Сириус».

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