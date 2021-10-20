Главам российских регионов разрешили установить дополнительные нерабочие дни

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому главы отдельных российских регионов могут продлить нерабочие дни после 7 ноября с сохранением зарплаты с учётом эпидемической ситуации.

«Высшие должностные лица... субъектов России... вправе установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября 2021 года и (или) продлить их после 7 ноября 2021 года с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в указе президента России, опубликованном на сайте Кремля.

Уточняется, что такое решение главы регионов могут принимать, исходя из ситуации с коронавирусом в конкретном субъекте.

Ранее сообщалось, что президент подписал указ, согласно которому с 30 октября по 7 ноября в России объявляются нерабочие дни.