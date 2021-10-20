Аналитики: в Петербурге зафиксировали рост спроса на курьеров
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- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на аналитиков сайта hh.ru.
За последние пять рабочих дней в городе заметно выросло число предложений для курьеров. За вторую и начало третьей недели октября для них было размещено втрое больше вакансий, чем за первые семь дней месяца.
Как отмечается, чаще всего предложения связаны с доставкой еды и непродовольственных товаров. В 64% случаев работники нужны на полный день.
Что касается удалёнки, то за последние пять рабочих дней для соискателей опубликовано почти 4 тыс. предложений с таким форматом работы. Это в два раза больше, чем за прошлую неделю.
Ранее старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова в беседе с ФАН прокомментировала возросшую в России популярность профессии курьера, отметив, что общество изменило отношение к считавшейся ранее непопулярной профессии.