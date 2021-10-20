В Перми перед судом предстанут обвиняемые в мошенничестве с арендой жилья

В Перми перед судом предстанут восемь человек, которые обманывали желавших снять в городе жильё. Они обвиняются в мошенничестве.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на краевое ГУ МВД России.

Злоумышленники размещали в интернете объявления о сдаче несуществующих квартир. С клиентами подписывали договор об информационно-справочных услугах, им также обещали отправить смс с номером собственника.

«В дальнейшем участники группы предоставляли клиентам подставной номер телефона собственника, выдавая его за действительный, либо вообще не сообщали никаких данных. Таким образом, обратившимся в офисы клиентам реальная помощь в поиске жилья не оказывалась», — отмечается на сайте ведомства.

От действий обвиняемых пострадали 175 человек. Ущерб превышает 700 тыс. рублей.

Ранее юрист Елена Павлович в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала, как избежать возможных мошенников среди застройщиков.