В Перми перед судом предстанут обвиняемые в мошенничестве с арендой жилья
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на краевое ГУ МВД России.
Злоумышленники размещали в интернете объявления о сдаче несуществующих квартир. С клиентами подписывали договор об информационно-справочных услугах, им также обещали отправить смс с номером собственника.
«В дальнейшем участники группы предоставляли клиентам подставной номер телефона собственника, выдавая его за действительный, либо вообще не сообщали никаких данных. Таким образом, обратившимся в офисы клиентам реальная помощь в поиске жилья не оказывалась», — отмечается на сайте ведомства.
От действий обвиняемых пострадали 175 человек. Ущерб превышает 700 тыс. рублей.
Ранее юрист Елена Павлович в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала, как избежать возможных мошенников среди застройщиков.