В Тюменской области введут QR-коды для посещения общественных мест

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Власти Тюменской области с 15 ноября введут QR-коды для посещения общественных мест. Об этом сообщается на официальном портале органов государственной власти региона.
В Тюменской области введут QR-коды для посещения общественных мест
  • AP

«С 15 ноября 2021 года посещение (ряда общественных мест. — RT) гражданами, достигшими возраста 18 лет, допускается при наличии у таких граждан QR-кода», — информирует портал.

Наличие QR-кода необходимо для посещения театров, кинотеатров, концертных залов, цирков и спортивных объектов.

Отмечается, что с 25 октября по 31 декабря 2021 года в торговые и торгово-развлекательные центры нельзя будет ходить лицам младше 18 лет без сопровождения родителей или иных законных представителей.

Кроме того, с 23 октября по 31 декабря 2021 года работа заведений общественного питания будет ограничена с полуночи до 06:00.

Ранее в Тюменской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий населения.

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