Региональные финалы треков «Лидеров России» для ПФО состоятся в Нижнем Новгороде 22—24 октября

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Региональные финалы треков «Бизнес и промышленность» и «Государственное управление» конкурса «Лидеры России» для Приволжского федерального округа состоятся в Нижнем Новгороде 22—24 октября.
Региональные финалы треков «Лидеров России» для ПФО состоятся в Нижнем Новгороде 22—24 октября
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н».

На трек «Бизнес и промышленность» зарегистрировался 6751 участник, на трек «Государственное управление» — 4597.

«Победители финалов треков будут приглашены в 2022 году в суперфинал конкурса «Лидеры России», в котором они получат возможность посоревноваться друг с другом. 300 суперфиналистов получат образовательный грант в размере 1 млн рублей», — заявил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По его словам, победителями конкурса станут 100 человек. Они традиционно получат возможность поработать с наставниками — ведущими управленцами России.

Ранее сообщалось, что полуфиналист третьего сезона конкурса «Лидеры России» Валерий Медовый назначен министром цифрового развития Карачаево-Черкесии.

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