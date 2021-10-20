Минюст предложил заменить свидетельства ЗАГС на запись в реестре

На совещании с президентом России Владимиром Путиным министр юстиции Константин Чуйченко предложил создать реестр для хранения актов гражданского состояния, а выписки из реестра выдавать по требованию.

«Предлагаем разработать системные изменения в законодательство для перехода на реестровую модель предоставления государственных услуг органов ЗАГС», — заявил Чуйченко.

По его словам, гражданин сможет в любой момент оперативно получить выписку из реестра в электронном или бумажном виде через портал госуслуг или при личном обращении в ЗАГС.

Ранее на портале госуслуг появилась возможность получать выписки из ЗАГСов.