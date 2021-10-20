Минюст предложил заменить свидетельства ЗАГС на запись в реестре
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- РИА Новости
«Предлагаем разработать системные изменения в законодательство для перехода на реестровую модель предоставления государственных услуг органов ЗАГС», — заявил Чуйченко.
По его словам, гражданин сможет в любой момент оперативно получить выписку из реестра в электронном или бумажном виде через портал госуслуг или при личном обращении в ЗАГС.
Ранее на портале госуслуг появилась возможность получать выписки из ЗАГСов.