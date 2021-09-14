На «Госуслугах» появилась возможность получать выписки из ЗАГСов
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«За выписками из ЗАГС теперь не нужно никуда ходить, тратить время и стоять в очередях. Их можно получить на портале госуслуг благодаря новому сервису, который запустило Минцифры совместно с ФНС», — отмечается в сообщении.
Как пояснили в кабмине, речь идёт о свидетельствах о браке и разводе, о рождении, об изменении имени.
Чтобы запросить сведения, нужно зайти в раздел «Документы и данные», а далее — во вкладку «Семья и дети».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в 2021 году перевели в электронный вид почти 90% всех соцуслуг.