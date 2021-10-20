Голикова порекомендовала россиянам не ездить в другие регионы во время пандемии

Вице-премьер России Татьяна Голикова попросила российских граждан воздержаться от поездок в другие регионы, чтобы не осложнять эпидемическую ситуацию в стране на фоне пандемии.

«Сейчас и в период нерабочих дней большая просьба к нашим гражданам воздержаться от поездок в другие регионы, чтобы не осложнять эпидситуацию», — сказала Голикова в рамках совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Она также призвала не увеличивать нагрузку на медицинскую систему конкретных регионов.

Ранее Голикова назвала регионы с критической ситуацией с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.

Путин объявил нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября.