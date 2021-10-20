Пять регионов России являются лидерами по коллективному иммунитету от коронавируса

Вице-спикер Татьяна Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства заявила, что пять российских регионов являются лидерами по достижению коллективного иммунитета от коронавируса.

«Регионы — лидеры по достижению показателей коллективного иммунитета от коронавируса являются Московская область, Москва, Республика Тыва, Чеченская Республика, Санкт-Петербург», — заявила Татьяна Голикова.

По её словам, на сегодняшний день уровень коллективного иммунитета в целом по стране составляет около 45%.

Голикова напомнила о цели по достижению коллективного иммунитета среди взрослого населения на уровне 80%.

В России выявили 34 073 случая коронавируса за сутки.