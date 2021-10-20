Пять регионов России являются лидерами по коллективному иммунитету от коронавируса
- AP
«Регионы — лидеры по достижению показателей коллективного иммунитета от коронавируса являются Московская область, Москва, Республика Тыва, Чеченская Республика, Санкт-Петербург», — заявила Татьяна Голикова.
По её словам, на сегодняшний день уровень коллективного иммунитета в целом по стране составляет около 45%.
Голикова напомнила о цели по достижению коллективного иммунитета среди взрослого населения на уровне 80%.
В России выявили 34 073 случая коронавируса за сутки.