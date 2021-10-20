Пять регионов России являются лидерами по коллективному иммунитету от коронавируса

Короткая ссылка
Вице-спикер Татьяна Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства заявила, что пять российских регионов являются лидерами по достижению коллективного иммунитета от коронавируса.
Пять регионов России являются лидерами по коллективному иммунитету от коронавируса
  • AP

«Регионы — лидеры по достижению показателей коллективного иммунитета от коронавируса являются Московская область, Москва, Республика Тыва, Чеченская Республика, Санкт-Петербург», — заявила Татьяна Голикова.

По её словам, на сегодняшний день уровень коллективного иммунитета в целом по стране составляет около 45%.

Голикова напомнила о цели по достижению коллективного иммунитета среди взрослого населения на уровне 80%.

В России выявили 34 073 случая коронавируса за сутки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить