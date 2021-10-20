В Калмыкии вводят обязательную вакцинацию для ряда граждан
- AP
«Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям против COVID-19 с охватом не менее 80% с учётом переболевших за последние шесть месяцев», — говорится в документе.
Сделать прививку от коронавируса следует работникам медицинских учреждений, образовательных организаций, лицам, работающим вахтовым методом, лицам в возрасте 60 лет и старше.
Как сообщалось, в Саратовской области вводят QR-коды для посещения общественных мест.