В Калмыкии вводят обязательную вакцинацию для ряда граждан

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Власти Калмыкии вводят обязательную вакцинацию врачей, учителей, силовиков, вахтовиков и ряда других категорий. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача региона.
В Калмыкии вводят обязательную вакцинацию для ряда граждан
  • AP

«Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям против COVID-19 с охватом не менее 80% с учётом переболевших за последние шесть месяцев», — говорится в документе.

Сделать прививку от коронавируса следует работникам медицинских учреждений, образовательных организаций, лицам, работающим вахтовым методом, лицам в возрасте 60 лет и старше.

Как сообщалось, в Саратовской области вводят QR-коды для посещения общественных мест.

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