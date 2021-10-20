В Саратовской области введут QR-коды для посещения общественных мест

Власти Саратовской области с 25 октября введут QR-коды для посещения общественных мест. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«При посещении массовых мероприятий и общественных мест гражданам необходимо предъявить либо QR-код, подтверждающий получение второго компонента вакцины от коронавирусной инфекции, либо QR-код, подтверждающий перенесённую инфекцию, либо справку о наличии медицинского отвода от вакцинации», — приводит ТАСС сообщение.

Данные меры будут действовать для посещения объектов культуры с 25 октября по 11 ноября.

Уточняется, что с 29 октября по 11 ноября ограничения будут распространяться также на посещение спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, фитнес-центров, плавательных бассейнов и аквапарков, предприятий общепита, за исключением организаций, расположенных на территории аэропорта, ж/д и автовокзала.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда граждан.