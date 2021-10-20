Доля пожилых среди умерших от коронавируса в Москве составляет 86%
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«Увы, среди умерших от коронавируса доля пенсионеров очень высока, 86%. При этом с вакцинацией ситуация обратная — из всех вакцинированных москвичей люди старше 60 лет составляют всего 23%», — отметила заммэра.
По её словам, за полтора года медицинская система Москвы адаптировалась к условиям пандемии. Было дополнительно создано более 11 тыс. резервных коек, приспособленных для работы с COVID-19.
Ранее стало известно, что в Москве вводят новые меры из-за роста заболеваемости коронавирусом.