Доля пожилых среди умерших от коронавируса в Москве составляет 86%

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В Москве среди умерших от коронавируса доля пожилых людей составляет 86%. Об этом в интервью ТАСС сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Доля пожилых среди умерших от коронавируса в Москве составляет 86%
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

«Увы, среди умерших от коронавируса доля пенсионеров очень высока, 86%. При этом с вакцинацией ситуация обратная — из всех вакцинированных москвичей люди старше 60 лет составляют всего 23%», — отметила заммэра.

По её словам, за полтора года медицинская система Москвы адаптировалась к условиям пандемии. Было дополнительно создано более 11 тыс. резервных коек, приспособленных для работы с COVID-19.

Ранее стало известно, что в Москве вводят новые меры из-за роста заболеваемости коронавирусом.

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