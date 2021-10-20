Власти Москвы заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в Москве ухудшается, пять недель подряд заболеваемость растёт на 30%. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Ситуация с коронавирусом в Москве ухудшается. Очередной подъём заболеваемости этой осенью отличается от предыдущих», — цитирует ТАСС Ракову.

По её словам, впервые отмечается рост заболеваемости на 30% в течение пяти недель подряд.

Как подчеркнула Ракова, «ни в один предыдущий период такого высокого темпа прироста не наблюдалось».

20 октября в России выявили 34 073 случая коронавируса за сутки.

За сутки в России установлен новый максимум смертей пациентов с коронавирусом.