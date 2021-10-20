Власти Москвы заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом
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«Ситуация с коронавирусом в Москве ухудшается. Очередной подъём заболеваемости этой осенью отличается от предыдущих», — цитирует ТАСС Ракову.
По её словам, впервые отмечается рост заболеваемости на 30% в течение пяти недель подряд.
Как подчеркнула Ракова, «ни в один предыдущий период такого высокого темпа прироста не наблюдалось».
20 октября в России выявили 34 073 случая коронавируса за сутки.
За сутки в России установлен новый максимум смертей пациентов с коронавирусом.