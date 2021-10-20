СК начал проверку после вынужденной посадки самолёта в Якутии

Следователи начали проверку после вынужденной посадки в якутском Среднеколымске самолёта с вахтовыми работниками. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«Якутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводится доследственная проверка по факту авиаинцидента, произошедшего с самолётом Bombardier Q300», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в ходе полёта по маршруту Среднеколымск — Певек у самолёта сработал датчик падения давления масла в правом двигателе.

Самолёт вернулся на аэродром вылета в Среднеколымск.

На борту воздушного судна находились шесть членов экипажа и 44 пассажира.

Ранее стало известно, что летевший на Чукотку самолёт вынужденно сел в Якутии.