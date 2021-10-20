СК начал проверку после вынужденной посадки самолёта в Якутии
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- РИА Новости
«Якутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводится доследственная проверка по факту авиаинцидента, произошедшего с самолётом Bombardier Q300», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в ходе полёта по маршруту Среднеколымск — Певек у самолёта сработал датчик падения давления масла в правом двигателе.
Самолёт вернулся на аэродром вылета в Среднеколымск.
На борту воздушного судна находились шесть членов экипажа и 44 пассажира.
Ранее стало известно, что летевший на Чукотку самолёт вынужденно сел в Якутии.