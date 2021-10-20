Летевший на Чукотку самолёт вынужденно сел в Якутии

Самолёт с вахтовыми работниками, который летел на Чукотку, совершил вынужденную посадку в якутском Среднеколымске по причине неисправности.

«Случился эпизод с рейсом Якутск — Певек. Самолёт с вахтовыми работниками вынужденно сел в Среднеколымске — сработал датчик масла правого двигателя», — написал глава региона Роман Копин в своём Instagram.

Пассажиры размещены в гостиницах города.

По его словам, задержка возникает не первый раз, теперь добавилась техническая неисправность самолёта.

3 октября самолёт, выполнявший рейс из московского аэропорта Домодедово в Симферополь, совершил посадку в аэропорту Платов (Ростов-на-Дону) по запросу командира экипажа.