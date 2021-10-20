Летевший на Чукотку самолёт вынужденно сел в Якутии
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«Случился эпизод с рейсом Якутск — Певек. Самолёт с вахтовыми работниками вынужденно сел в Среднеколымске — сработал датчик масла правого двигателя», — написал глава региона Роман Копин в своём Instagram.
Пассажиры размещены в гостиницах города.
По его словам, задержка возникает не первый раз, теперь добавилась техническая неисправность самолёта.
3 октября самолёт, выполнявший рейс из московского аэропорта Домодедово в Симферополь, совершил посадку в аэропорту Платов (Ростов-на-Дону) по запросу командира экипажа.