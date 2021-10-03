Летевший из Москвы в Симферополь самолёт сел в аэропорту Ростова-на-Дону

Самолёт, выполнявший рейс из московского аэропорта Домодедово в Симферополь, совершил посадку в аэропорту Платов (Ростов-на-Дону) по запросу командира экипажа.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Рейс, выполнявшийся по маршруту Москва (Домодедово) — Симферополь, совершил посадку в аэропорту Платов по запросу командира воздушного судна», — заявили в аэропорту.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт, следовавший рейсом из Санкт-Петербурга в киргизский Ош, вынужденно приземлился в аэропорту Казани после того, как пассажиру стало плохо, его госпитализировали.