Летевший из Москвы в Симферополь самолёт сел в аэропорту Ростова-на-Дону
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
«Рейс, выполнявшийся по маршруту Москва (Домодедово) — Симферополь, совершил посадку в аэропорту Платов по запросу командира воздушного судна», — заявили в аэропорту.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт, следовавший рейсом из Санкт-Петербурга в киргизский Ош, вынужденно приземлился в аэропорту Казани после того, как пассажиру стало плохо, его госпитализировали.