Совфед одобрил закон об исполнении бюджета за 2020 год

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Совфед одобрил закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год.
Совфед одобрил закон об исполнении бюджета за 2020 год
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, документ предусматривает утверждение отчёта об исполнении бюджета за прошлый год по доходам в сумме 18,719 трлн рублей, по расходам — 22,821 трлн.

Отмечается, что в результате за 2020 год сложился дефицит федерального бюджета в сумме 4,102 трлн рублей, или 3,8% ВВП.

Ранее в Министерстве финансов России сообщили, что будут стремиться к тому, чтобы уровень госдолга в ближайшие три года сохранялся в пределах 20% ВВП.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что бюджет России имеет достаточную подушку безопасности, чтобы реагировать на вызовы.

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