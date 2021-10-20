Совфед одобрил закон об исполнении бюджета за 2020 год

Совфед одобрил закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год.

Как пишет РИА Новости, документ предусматривает утверждение отчёта об исполнении бюджета за прошлый год по доходам в сумме 18,719 трлн рублей, по расходам — 22,821 трлн.

Отмечается, что в результате за 2020 год сложился дефицит федерального бюджета в сумме 4,102 трлн рублей, или 3,8% ВВП.

Ранее в Министерстве финансов России сообщили, что будут стремиться к тому, чтобы уровень госдолга в ближайшие три года сохранялся в пределах 20% ВВП.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что бюджет России имеет достаточную подушку безопасности, чтобы реагировать на вызовы.