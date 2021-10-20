Совфед одобрил закон об исполнении бюджета за 2020 год
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- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, документ предусматривает утверждение отчёта об исполнении бюджета за прошлый год по доходам в сумме 18,719 трлн рублей, по расходам — 22,821 трлн.
Отмечается, что в результате за 2020 год сложился дефицит федерального бюджета в сумме 4,102 трлн рублей, или 3,8% ВВП.
Ранее в Министерстве финансов России сообщили, что будут стремиться к тому, чтобы уровень госдолга в ближайшие три года сохранялся в пределах 20% ВВП.
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что бюджет России имеет достаточную подушку безопасности, чтобы реагировать на вызовы.