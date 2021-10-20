Два российских Су-30 сопроводили над Чёрным морем четыре самолёта ВВС США

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Два российских истребителя Су-30 сопроводили над Чёрным морем два бомбардировщика В-1В и два самолёта-заправщика KC-135 ВВС США. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.
Два российских Су-30 сопроводили над Чёрным морем четыре самолёта ВВС США
  • РИА Новости

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы России в воздух были подняты два истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США и два самолёта-заправщика KC-135 и сопроводили их над акваторией Чёрного моря.

Нарушение государственной границы Российской Федерации не допущено.

Ранее сообщалось, что российский истребитель МиГ-31 сопроводил стратегический бомбардировщик B-1B ВВС США над Японским морем. 

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