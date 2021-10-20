Два российских Су-30 сопроводили над Чёрным морем четыре самолёта ВВС США
- РИА Новости
«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы России в воздух были подняты два истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США и два самолёта-заправщика KC-135 и сопроводили их над акваторией Чёрного моря.
Нарушение государственной границы Российской Федерации не допущено.
Ранее сообщалось, что российский истребитель МиГ-31 сопроводил стратегический бомбардировщик B-1B ВВС США над Японским морем.