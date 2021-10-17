Российский МиГ-31 сопроводил над Японским морем самолёт ВВС США
- РИА Новости
«Для опознания воздушной цели и недопущения ею нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический бомбардировщик B-1B ВВС США.
Нарушения государственной границы России не допущено.
Ранее российский истребитель Су-27 сопроводил над Чёрным морем самолёт ВВС США.