Российский МиГ-31 сопроводил над Японским морем самолёт ВВС США

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил стратегический бомбардировщик B-1B ВВС США над Японским морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.

РИА Новости

«Для опознания воздушной цели и недопущения ею нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа», — приводит РИА Новости сообщение. Как отмечается, экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический бомбардировщик B-1B ВВС США. Нарушения государственной границы России не допущено. Ранее российский истребитель Су-27 сопроводил над Чёрным морем самолёт ВВС США.