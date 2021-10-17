Российский МиГ-31 сопроводил над Японским морем самолёт ВВС США

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Российский истребитель МиГ-31 сопроводил стратегический бомбардировщик B-1B ВВС США над Японским морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.
Российский МиГ-31 сопроводил над Японским морем самолёт ВВС США
  • РИА Новости

«Для опознания воздушной цели и недопущения ею нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический бомбардировщик B-1B ВВС США.

Нарушения государственной границы России не допущено.

Ранее российский истребитель Су-27 сопроводил над Чёрным морем самолёт ВВС США. 

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