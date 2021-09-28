Российский Су-27 сопроводил над Чёрным морем самолёт ВВС США

Российский истребитель Су-27 сопроводил над Чёрным морем самолёт ВВС США. Об этом проинформировали в Национальном центре управления обороной России.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения ею нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что экипаж Су-27 идентифицировал воздушную цель как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Чёрного моря.

Нарушения государственной границы России не допущено.

Ранее сообщалось, что три истребителя России Су-35С сопроводили стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США над Тихим океаном.