Истребители России сопроводили бомбардировщик США над Тихим океаном

Три истребителя России Су-35С сопроводили стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США над Тихим океаном. Об этом проинформировали в Национальном центре управления обороной России.

Как сообщает ТАСС, согласно данным центра, радиолокационные средства дежурных по ПВО сил Восточного военного округа обнаружили над акваторией Тихого океана воздушную цель, приближающуюся к границе воздушного пространства России.

Отмечается, что «с целью классификации и сопровождения иностранного самолёта в воздух были подняты три истребителя Су-35С из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа».

В ведомстве рассказали, что «экипажи истребителей ВКС России идентифицировали воздушную цель как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США и сопроводили его над акваторией Тихого океана».

В центре заявили, что «нарушения государственной границы России, а также опасных сближений самолётов в воздухе не допущено».

Ранее сообщалось, что российский МиГ-31 поднимался в воздух над Баренцевым морем для сопровождения самолёта патрульной авиации P-3C Orion ВВС Норвегии.