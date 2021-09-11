Российский МиГ-31 поднимался в воздух для сопровождения патрульного самолёта Норвегии

Российский МиГ-31 поднимался в воздух над Баренцевым морем для сопровождения самолёта патрульной авиации P-3C Orion ВВС Норвегии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

Уточняется, что самолёт был поднят в воздух после того, как российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией моря была обнаружена приближающаяся к госгранице России воздушная цель.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря», — отметили в центре.

Уточняется, что нарушения российской государственной границы не допущено.

В июле сообщалось, что российский истребитель Су-27 поднимался на перехват самолёта ВВС Германии и сопроводил его над акваторией Балтийского моря.