Летевший из Челябинска в Норильск самолёт вернулся в аэропорт вылета
- РИА Новости
«Сегодня вылетел в Норильск самолёт авиакомпании Red Wings, на борту было 90 пассажиров. В 09:23 (07:23 мск) по техническим причинам он вернулся в наш аэропорт», — приводит ТАСС сообщение.
Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет.
Как пишет Life.ru, по предварительным данным, причиной стал сигнал неисправности датчика гидравлической системы. При приземлении никто не пострадал.
Ранее прокуратура организовала проверку в связи с сообщением о возвращении в аэропорт Йошкар-Олы самолёта, следовавшего в Москву, у которого произошёл отказ одного из двигателей.