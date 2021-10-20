Летевший из Челябинска в Норильск самолёт вернулся в аэропорт вылета

Самолёт авиакомпании Red Wings, направлявшийся из Челябинска в Норильск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта.

«Сегодня вылетел в Норильск самолёт авиакомпании Red Wings, на борту было 90 пассажиров. В 09:23 (07:23 мск) по техническим причинам он вернулся в наш аэропорт», — приводит ТАСС сообщение.

Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет.

Как пишет Life.ru, по предварительным данным, причиной стал сигнал неисправности датчика гидравлической системы. При приземлении никто не пострадал.

Ранее прокуратура организовала проверку в связи с сообщением о возвращении в аэропорт Йошкар-Олы самолёта, следовавшего в Москву, у которого произошёл отказ одного из двигателей.