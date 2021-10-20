РИА Новости: МВД приняло на вооружение пистолет Лебедева

Короткая ссылка
МВД России приняло на вооружение пистолет Лебедева, который должен заменить устаревший пистолет Макарова, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
РИА Новости: МВД приняло на вооружение пистолет Лебедева
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба ГК «Калашников»

«Министерство внутренних дел по итогам государственных испытаний приняло на вооружение новый пистолет ПЛК», — цитирует РИА Новости свой источник.

Отмечается, что данный пистолет разработан группой компаний «Калашников».

Пистолет питается патронами 9 на 19 мм, ёмкость магазина — 14 патронов.

22 сентября стало известно, что в России начато создание нового стрелкового комплекса с использованием нейросетей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить