РИА Новости: МВД приняло на вооружение пистолет Лебедева

МВД России приняло на вооружение пистолет Лебедева, который должен заменить устаревший пистолет Макарова, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

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«Министерство внутренних дел по итогам государственных испытаний приняло на вооружение новый пистолет ПЛК», — цитирует РИА Новости свой источник. Отмечается, что данный пистолет разработан группой компаний «Калашников». Пистолет питается патронами 9 на 19 мм, ёмкость магазина — 14 патронов. 22 сентября стало известно, что в России начато создание нового стрелкового комплекса с использованием нейросетей.