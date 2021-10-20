РИА Новости: МВД приняло на вооружение пистолет Лебедева
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- © Пресс-служба ГК «Калашников»
«Министерство внутренних дел по итогам государственных испытаний приняло на вооружение новый пистолет ПЛК», — цитирует РИА Новости свой источник.
Отмечается, что данный пистолет разработан группой компаний «Калашников».
Пистолет питается патронами 9 на 19 мм, ёмкость магазина — 14 патронов.
22 сентября стало известно, что в России начато создание нового стрелкового комплекса с использованием нейросетей.