Песков: Путин не планирует специального обращения по поводу COVID-19

Президент России Владимир Путин на данный момент не планирует специального обращения к россиянам по поводу ситуации с коронавирусом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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