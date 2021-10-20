Песков: Путин не планирует специального обращения по поводу COVID-19
Президент России Владимир Путин на данный момент не планирует специального обращения к россиянам по поводу ситуации с коронавирусом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
- globallookpress.com
«Нет пока, как будет, мы сообщим», — цитирует РИА Новости Пескова.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что никаких изменений в графике Владимира Путина в связи с новыми коронавирусными ограничениями не будет.
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