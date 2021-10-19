В Кремле заявили, что новые меры из-за коронавируса не повлияют на график Путина

Никаких изменений в графике президента России Владимира Путина в связи с новыми коронавирусными ограничениями не будет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что ни одни ограничения на работу президента не влияют... Президент, точнее, уже научился так, чтобы никоим образом ни на интенсивность, ни на, главным образом, содержание всё это не влияет никоим образом», — цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввёл новые ограничительные меры в столице из-за ситуации с распространением коронавируса.

По его словам, с каждым днём растёт количество людей, госпитализированных в стационары с тяжёлой формой заболевания.

В частности, с 25 октября по 25 февраля 2022 года москвичи старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим.

От необходимости соблюдать домашний режим освобождаются те, кто переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев либо прошёл вакцинацию.