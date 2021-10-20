Обязательную вакцинацию ввели на 18 крупных предприятиях Воронежской области
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Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача региона Игоря Механтьева.
Согласно перечню, обязательной вакцинации подлежат сотрудники восьми предприятий непрерывного цикла и десяти — опасного производства, таких как «Рудгормаш», концерн «Созвездие», «Минудобрения», Воронежский шинный завод и другие.
Ранее в Воронежской области ввели новые антикоронавирусные ограничения.
В частности, с 12 октября образовательные учреждения были переведены на дистанционный режим работы.