Минфин посчитал ежедневные траты на борьбу с коронавирусом в России

В настоящее время Россия тратит на борьбу с распространением COVID-19 в среднем около 3,6 млрд рублей ежедневно. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

«В среднем у нас на COVID-19 тратилось при обычной обстановке около 2 млрд рублей в день, сейчас, при особой ситуации, при всплеске заболевания, — 3,6 млрд рублей в день», — цитирует Силуанова РИА Новости.

Министр подчеркнул, что необходимо избегать проблем с оказанием плановой медицинской помощи гражданам.

«Мы и в прошлом году, и в этом году оказывали дополнительную поддержку системе здравоохранения. В прошлом году мы использовали и остатки, которые накопились, и в этом году дополнительно уже выделяли ресурсы более чем на 80 млрд рублей. Будут ли дополнительные транши поддержки системы ОМС? Будут. Мы сейчас вместе с Минздравом просчитали необходимые объёмы и готовим предложения в правительство — это будет более 50 млрд рублей», — добавил он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам дополнительных средств на специальные соцвыплаты в размере около 69 млрд рублей.