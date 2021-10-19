Минфин посчитал ежедневные траты на борьбу с коронавирусом в России

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В настоящее время Россия тратит на борьбу с распространением COVID-19 в среднем около 3,6 млрд рублей ежедневно. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
Минфин посчитал ежедневные траты на борьбу с коронавирусом в России
  • РИА Новости

«В среднем у нас на COVID-19 тратилось при обычной обстановке около 2 млрд рублей в день, сейчас, при особой ситуации, при всплеске заболевания, — 3,6 млрд рублей в день», — цитирует Силуанова РИА Новости.

Министр подчеркнул, что необходимо избегать проблем с оказанием плановой медицинской помощи гражданам.

«Мы и в прошлом году, и в этом году оказывали дополнительную поддержку системе здравоохранения. В прошлом году мы использовали и остатки, которые накопились, и в этом году дополнительно уже выделяли ресурсы более чем на 80 млрд рублей. Будут ли дополнительные транши поддержки системы ОМС? Будут. Мы сейчас вместе с Минздравом просчитали необходимые объёмы и готовим предложения в правительство — это будет более 50 млрд рублей», — добавил он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам дополнительных средств на специальные соцвыплаты в размере около 69 млрд рублей.

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