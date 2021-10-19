В Башкирии вводят QR-коды для посещения розничных рынков

Власти Башкирии вводят новые антикоронавирусные ограничения, согласно которым с 25 октября людей не будут пускать на розничные рынки без QR-кода, свидетельствующего о прохождении вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона Радия Хабирова.

Согласно новой редакции указа о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, с 25 октября жители старше 18 лет смогут посетить розничные рынки (за исключением сельскохозяйственных и специализированных продовольственных рынков) только с QR-кодом, свидетельствующим о прохождении вакцинации, или со справкой о перенесённом коронавирусе.

«С 1 декабря 2021 года такие же документы нужно предъявлять при заселении в санаторно-курортные организации, профилактории, пансионаты и дома отдыха», — говорится в заявлении.

Также необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Ранее сообщалось, что в нескольких городах Югры с 25 октября вводится система QR-кодов для посещения общественных мест.