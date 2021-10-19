Умер создавший истребитель Су-30 конструктор Игорь Емельянов
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте компании «Сухой», которая входит в Объединённую авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех».
«В субботу, 16 октября, скоропостижно ушёл из жизни член Совета старейшин, один из ярких представителей высшего технического руководства ОКБ Сухого Игорь Емельянов», — говорится в заявлении.
По информации ОКБ, он руководил разработкой и испытаниями различных систем и элементов конструкций ряда самолётов, в частности топливных систем самолётов Су-15, Су-25, Су-27 и Т-4.
«В 1992 году был назначен на должность главного конструктора-руководителя темы по созданию, испытанию и внедрению в серийное производство истребителя Су-30», — отметили в конструкторском бюро.
Ранее сообщалось, что в Москве скончался главный конструктор самолётов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов.
В июле стало известно, что умер главный конструктор перехватчика МиГ-31 Валерий Васильков.