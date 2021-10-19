Умер создавший истребитель Су-30 конструктор Игорь Емельянов

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Конструктор ОКБ Сухого, создававший отечественный многоцелевой истребитель Су-30, Игорь Емельянов умер в Москве в возрасте 86 лет.
Умер создавший истребитель Су-30 конструктор Игорь Емельянов
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте компании «Сухой», которая входит в Объединённую авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех».

«В субботу, 16 октября, скоропостижно ушёл из жизни член Совета старейшин, один из ярких представителей высшего технического руководства ОКБ Сухого Игорь Емельянов», — говорится в заявлении.

По информации ОКБ, он руководил разработкой и испытаниями различных систем и элементов конструкций ряда самолётов, в частности топливных систем самолётов Су-15, Су-25, Су-27 и Т-4. 

«В 1992 году был назначен на должность главного конструктора-руководителя темы по созданию, испытанию и внедрению в серийное производство истребителя Су-30», — отметили в конструкторском бюро.

Ранее сообщалось, что в Москве скончался главный конструктор самолётов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов. 

В июле стало известно, что умер главный конструктор перехватчика МиГ-31 Валерий Васильков.

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