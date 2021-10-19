Президент России Владимир Путин обратился к лауреатам премии Русского географического общества.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Известные вынужденные ограничения, конечно же, осложнили вашу работу, прежде всего связанную с экспедициями, полевыми исследованиями. Но судя по яркой, насыщенной событиями жизни Русского географического общества, для настоящих энтузиастов, путешественников, учёных преград не существует», — заявил Путин в своём видеообращении.

Глава государства поблагодарил попечительский и медиасоветы РГО за активную поддержку инициатив общества.

«Знаю, что наши исследователи честно и бескорыстно служат своему любимому делу, не ищут званий, поощрений и тем более личной популярности», — отметил Путин.

По его словам, особая ценность премии РГО в том, что она позволяет отметить заслуги людей, чей труд внешне не столь заметен, но имеет большое общенациональное значение.

Церемония вручения состоялась 19 октября в Москве. Награду получили проекты в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия.

Премия присуждалась в номинациях «Лучший научный проект», «Лучший историко-культурный проект», «Лучший образовательный проект в области географии», «Лучшая экспедиция по России», «Лучший природоохранный проект», «Лучший медиапроект», «Лучший молодёжный проект» и «Лучший туристический проект».

Председатель жюри — учёный, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.